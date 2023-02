Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 04:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 68,90 EUR zu. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 69,30 EUR zu. Mit einem Wert von 69,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.072 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.02.2022 bei 101,90 EUR. Mit einem Zuwachs von 32,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 51,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 81,75 EUR an.

Am 10.05.2022 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 417,00 EUR – ein Plus von 12,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 371,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2023 terminiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 05.03.2024 werfen.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

