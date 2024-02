Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit Verlusten

Siltronic im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,9 Prozent auf 86,20 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 86,20 EUR. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 86,10 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,00 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.362 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,05 Prozent hinzugewinnen. Am 13.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 32,25 Prozent wieder erreichen.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,02 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 82,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 26.10.2023 vor. Das EPS lag bei 1,10 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,28 Prozent auf 349,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 417,00 EUR umgesetzt.

Die Siltronic-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.03.2024 erwartet. Am 11.03.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,98 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

