Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 87,65 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 87,65 EUR. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 87,55 EUR nach. Bei 88,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.778 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2023 Kursverluste bis auf 58,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 3,00 EUR aus. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 82,50 EUR.

Siltronic gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,10 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 349,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,28 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 11.03.2025 werfen.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

