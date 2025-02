Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 45,56 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 45,56 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 44,32 EUR. Bei 44,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.209 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 21.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 95,46 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.02.2025 bei 36,44 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 25,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,400 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 62,60 EUR angegeben.

Am 24.10.2024 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 1,10 EUR je Aktie vermeldet. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 357,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 2,45 EUR je Aktie aus.

