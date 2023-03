Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagmittag leichter

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:45 Uhr verlor das Papier 3,6 Prozent auf 65,05 EUR. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 64,75 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.735 Siltronic-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.03.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 51,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 25,94 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 74,60 EUR aus.

Siltronic gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 417,00 EUR gegenüber 371,60 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 03.05.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 8,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

