Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag im Minus

So entwickelt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 43,68 EUR.

Die Siltronic-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 43,68 EUR abwärts. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 42,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.014 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 86,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 98,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Am 04.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 16,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,175 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 54,60 EUR.

Siltronic ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 360,60 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 356,60 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 01.05.2026 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,322 EUR je Siltronic-Aktie.

