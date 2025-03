Siltronic Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Siltronic

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 42,74 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 42,74 EUR. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 42,68 EUR. Bei 43,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28.758 Siltronic-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,60 EUR) erklomm das Papier am 13.04.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 50,65 Prozent niedriger. Am 04.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 36,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,175 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 0,200 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 54,60 EUR angegeben.

Siltronic gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent auf 360,60 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 356,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Siltronic am 30.04.2025 präsentieren. Siltronic dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,322 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

