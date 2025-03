Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit Einbußen

So bewegt sich Siltronic

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 43,50 EUR.

Die Siltronic-Aktie musste um 09:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 43,50 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 43,40 EUR ein. Bei 43,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 576 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,60 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 49,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 36,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 16,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,175 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,60 EUR.

Siltronic ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic ebenfalls 1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 356,60 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 360,60 Mio. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 01.05.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,322 EUR je Siltronic-Aktie in den Büchern stehen.

