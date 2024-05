Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Siltronic im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 76,10 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 76,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 76,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 23,52 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.07.2023 (66,65 EUR). Mit Abgaben von 12,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,647 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,20 EUR.

Am 02.05.2024 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,20 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 404,40 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,263 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

