Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Mittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 68,80 EUR.

Das Papier von Siltronic legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 68,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siltronic-Aktie bei 69,00 EUR. Mit einem Wert von 68,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 6.344 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.02.2023 markierte das Papier bei 87,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 26,82 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 51,65 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 24,93 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 10.05.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,47 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 417,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 417,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 26.07.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

