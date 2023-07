Siltronic Aktie News: Anleger greifen bei Siltronic am Freitagmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 78,55 EUR nach oben.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 78,55 EUR. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 79,40 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 20.934 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.02.2023 auf bis zu 87,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 11,08 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 51,65 EUR. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 52,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 72,17 EUR für die Siltronic-Aktie.

Siltronic gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 417,00 EUR im Vergleich zu 417,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. Siltronic dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

