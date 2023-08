Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Montagnachmittag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 73,80 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 73,80 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 74,30 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,95 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 12.242 Aktien.

Am 08.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,25 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Bei 51,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 72,17 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 10.05.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 417,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 417,00 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 8,00 EUR je Aktie belaufen.

