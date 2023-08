Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Vormittag freundlich

Siltronic im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 73,40 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 73,40 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 73,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 57 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,25 EUR) erklomm das Papier am 08.02.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 18,87 Prozent wieder erreichen. Bei 51,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 72,17 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 10.05.2022. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 417,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Siltronic-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Am 24.10.2024 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 8,00 EUR im Jahr 2021 aus.

