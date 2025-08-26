Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagvormittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 37,34 EUR zu.

Um 09:02 Uhr ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 37,34 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 37,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,96 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 500 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 74,95 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 100,72 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 14,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 EUR je Siltronic-Aktie. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 46,00 EUR.

Am 29.07.2025 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,32 Prozent zurück. Hier wurden 329,10 Mio. EUR gegenüber 351,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Siltronic-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,698 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

