Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siltronic. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 78,05 EUR.

Das Papier von Siltronic konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 78,05 EUR. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 78,40 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 77,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.216 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.02.2023 bei 87,25 EUR. 11,79 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,65 EUR am 14.10.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 33,82 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 73,67 EUR.

Siltronic gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,47 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 417,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 417,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

