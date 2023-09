Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagnachmittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siltronic zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 79,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 15:51 Uhr 2,6 Prozent. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 80,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,70 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 43.097 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,34 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,65 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 35,28 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 73,67 EUR.

Am 10.05.2022 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Siltronic am 26.10.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Aktie aus.

