Siltronic Aktie News: Siltronic verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 77,55 EUR ab.

Das Papier von Siltronic befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 77,55 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 77,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,70 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 638 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,25 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,51 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 51,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 33,40 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 73,67 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 10.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 8,00 EUR je Aktie belaufen.

