Siltronic Aktie News: Siltronic verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 87,70 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 87,70 EUR. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 87,70 EUR ab. Mit einem Wert von 88,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 834 Siltronic-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,40 EUR am 12.05.2023. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 50,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 79,67 EUR.

Am 26.10.2023 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,10 EUR gegenüber 3,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,28 Prozent zurück. Hier wurden 349,10 EUR gegenüber 417,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 8,00 EUR fest.

