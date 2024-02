Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 85,65 EUR zu.

Das Papier von Siltronic konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 85,65 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 85,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.376 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 9,75 Prozent zulegen. Bei 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 31,82 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,02 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 82,50 EUR angegeben.

Siltronic gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 349,10 EUR – das entspricht einem Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 5,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

