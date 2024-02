Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Donnerstagvormittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 84,20 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 84,20 EUR. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 83,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 2.814 Stück.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 10,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2023 bei 58,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 30,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,02 EUR je Siltronic-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,50 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,47 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. Am 11.03.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

