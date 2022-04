Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag in Grün

Um 09:22 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 89,50 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 89,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 89,30 EUR. Zuletzt wechselten 2.304 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 147,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Am 12.04.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 5,17 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 126,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 09.03.2022 vor. Das EPS wurde auf 2,79 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 284,50 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 376,60 EUR ausgewiesen.

Die Siltronic-Bilanz für Q1 2022 wird am 10.05.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2023-Bilanz auf den 05.05.2023.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2023 11,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

