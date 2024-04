Siltronic Aktie News: Siltronic verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 74,60 EUR abwärts.

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 74,60 EUR abwärts. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 73,85 EUR. Bei 74,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 4.921 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 20,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,72 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,898 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 88,00 EUR aus.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 02.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 02.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Verlust von -0,259 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

