Siltronic Aktie News: Siltronic verteidigt Stellung am Mittwochmittag

Die Aktie von Siltronic zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Siltronic-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 76,35 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr bei 76,35 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,55 EUR an. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,30 EUR nach. Bei 75,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.650 Stück gehandelt.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 18,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,647 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,20 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Siltronic ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 404,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 0,263 EUR in den Büchern stehen haben wird.

