Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 74,35 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 74,35 EUR. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,35 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 31.706 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 94,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Mit einem Zuwachs von 26,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 10,36 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,647 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,20 EUR.

Siltronic ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 343,50 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,263 EUR je Aktie.

