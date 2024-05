Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 76,10 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 76,10 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 75,30 EUR. Bei 75,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 647 Aktien.

Bei einem Wert von 94,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 23,52 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.07.2023 (66,65 EUR). Abschläge von 12,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,647 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 87,20 EUR angegeben.

Siltronic gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,86 EUR, nach 2,20 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,06 Prozent zurück. Hier wurden 343,50 Mio. EUR gegenüber 404,40 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Siltronic-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 0,263 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

