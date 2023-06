Siltronic Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Siltronic

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 68,25 EUR abwärts.

Das Papier von Siltronic befand sich um 11:35 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 68,25 EUR ab. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 68,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.629 Siltronic-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,84 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 51,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 24,32 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 71,67 EUR.

Am 10.05.2022 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 417,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 417,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 26.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 8,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Elmos-Aktie steigt deutlich: Elmos will Waferproduktion in die USA verkaufen - Warburg sieht bei Elmos-Aktie "exzellente Kaufgelegenheit"

EVOTEC-Aktie legt zu: EVOTEC kehrt zurück in MDAX und TecDAX - Auch KRONES, Software AG und Shop Apotheke steigen in MDAX auf

Zurückhaltung an Börse Frankfurt: DAX beendet Tag etwas höher