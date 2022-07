Siltronic Aktie News: Bullen treiben Siltronic am Freitagmittag an

Die Aktie legte um 29.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,0 Prozent auf 78,90 EUR zu. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 79,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 77,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 53.156 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.12.2021 bei 142,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 44,75 Prozent niedriger. Bei 63,85 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 108,00 EUR.

Am 10.05.2022 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,47 EUR, nach 1,83 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 417,00 EUR im Vergleich zu 341,10 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Siltronic am 27.10.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,00 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic-Aktie leichter: Siltronic begrenzt Dividendenzahlung - steckt Geld in Ausbau der Produktion

Hot Stocks heute: Der Druck könnte vom Terminmarkt kommen - Aktien mit Potenzial: Siltronic und K+S

Siltronic-Aktie leichter: Siltronic platziert nachhaltiges Schuldscheindarlehen in Millionenhöhe

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG

Bildquellen: Siltronic