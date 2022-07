Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagvormittag im Plus

Die Siltronic-Aktie konnte um 29.07.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 76,90 EUR. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 78,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 77,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 10.342 Stück.

Am 30.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 142,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,15 Prozent hinzugewinnen. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,85 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 108,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 10.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 341,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,25 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Siltronic am 27.10.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 8,00 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

