Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 75,00 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 75,00 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 75,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 585 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 87,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.02.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 14,04 Prozent niedriger. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 72,17 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 10.05.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 417,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 417,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Siltronic-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

