Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagmittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 36,34 EUR.

Die Siltronic-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 36,34 EUR abwärts. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,96 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 24.686 Stück.

Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 106,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 11,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 329,10 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 351,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,698 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor 3 Jahren verloren

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siltronic von vor 10 Jahren abgeworfen