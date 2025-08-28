DAX23.994 -0,2%ESt505.380 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.398 -2,0%Euro1,1668 -0,1%Öl68,08 -0,3%Gold3.410 -0,2%
Siltronic im Fokus

Siltronic Aktie News: Siltronic fällt am Freitagvormittag

29.08.25 09:25 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 36,86 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
36,74 EUR -0,88 EUR -2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 36,86 EUR. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 36,86 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.385 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 74,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 103,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 32,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,19 Prozent.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 EUR je Siltronic-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 46,00 EUR.

Am 29.07.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 351,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Siltronic die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,698 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

