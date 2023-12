Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Vormittag ins Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:01 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 88,10 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siltronic-Aktie bei 88,20 EUR. Bei 87,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 380 Siltronic-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Am 12.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 50,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 79,67 EUR aus.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,10 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Siltronic-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.03.2024 erwartet. Siltronic dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2021 auf 8,00 EUR je Aktie.

