Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 87,45 EUR.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 87,45 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 87,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 88,05 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.901 Stück gehandelt.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,49 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,22 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,67 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 26.10.2023 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,10 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 349,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 11.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 12,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

