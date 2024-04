Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit Abschlägen

Siltronic im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 73,25 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 73,25 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 72,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,75 EUR. Bisher wurden heute 19.032 Siltronic-Aktien gehandelt.

Bei 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,33 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 25,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,828 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 88,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 12.03.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 356,60 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 472,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Siltronic am 02.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 02.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,36 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

