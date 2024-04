Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 74,30 EUR.

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:02 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 74,30 EUR. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 73,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 73,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 855 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 26,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 21,40 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,828 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 88,00 EUR angegeben.

Am 26.10.2023 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 02.05.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 02.05.2025.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,36 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

