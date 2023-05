Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Siltronic 81,00 EUR

Um 11:37 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 81,05 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 81,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 93.718 Siltronic-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,70 EUR erreichte der Titel am 04.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 15,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 51,65 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 56,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 71,67 EUR an.

Siltronic gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,47 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 417,00 EUR gegenüber 417,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.07.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 8,00 EUR fest.

