Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagmittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 75,85 EUR zu.

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:40 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 75,85 EUR. Bei 76,00 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 74,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 5.977 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 19,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 66,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,647 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 1,20 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,20 EUR.

Am 02.05.2024 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 343,50 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 404,40 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 0,263 EUR im Jahr 2024 aus.

