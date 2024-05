Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Donnerstagvormittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 74,25 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 74,25 EUR. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 74,25 EUR ein. Bei 74,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 92 Siltronic-Aktien.

Bei 94,00 EUR markierte der Titel am 09.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.07.2023 (66,65 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,647 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,20 EUR.

Siltronic ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 343,50 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 404,40 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Siltronic am 25.07.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 0,263 EUR je Aktie aus.

