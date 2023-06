Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 69,65 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 69,65 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 69,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,65 EUR. Bisher wurden heute 15.861 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 08.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,25 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 20,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 51,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 25,84 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 71,67 EUR.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,47 EUR gegenüber 3,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 417,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Siltronic am 27.07.2023 vorlegen. Siltronic dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,00 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

