Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagvormittag fester

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 68,80 EUR.

Um 09:00 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 68,80 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 68,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 203 Siltronic-Aktien.

Bei 87,25 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,82 Prozent. Bei einem Wert von 51,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Mit einem Kursverlust von 24,93 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 71,67 EUR an.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,47 EUR gegenüber 3,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 417,00 EUR gegenüber 417,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Siltronic am 27.07.2023 vorlegen. Am 26.07.2024 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

