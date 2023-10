Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagmittag in Grün

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 80,20 EUR.

Die Siltronic-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 80,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 81,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.383 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,16 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,40 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 27,18 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 73,67 EUR.

Am 10.05.2022 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 417,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 417,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2025.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2021 auf 8,00 EUR je Aktie.

