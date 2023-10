Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit Aufschlag

Siltronic im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 80,45 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 80,45 EUR. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 80,50 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 696 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.10.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 9,82 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,40 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 37,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 73,67 EUR für die Siltronic-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 10.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 417,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 417,00 EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

