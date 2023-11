Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag massiv unter Druck

Aktie im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,6 Prozent auf 87,50 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 5,6 Prozent auf 87,50 EUR nach. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 85,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 58.187 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.11.2023 bei 92,90 EUR. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 5,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,26 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 26.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 349,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 11.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

