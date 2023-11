Siltronic Aktie News: Siltronic wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 90,15 EUR.

Die Siltronic-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 90,15 EUR abwärts. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 88,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 89,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.089 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 29.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,90 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 3,05 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 58,40 EUR. Abschläge von 35,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,83 EUR.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,28 Prozent auf 349,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 417,00 EUR umgesetzt.

Am 12.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 8,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

