Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Mittwochmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 87,00 EUR.

Die Siltronic-Aktie musste um 11:41 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 87,00 EUR. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 85,30 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,60 EUR. Zuletzt wechselten 14.146 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,05 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,67 EUR an.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,10 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 349,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,28 Prozent verringert.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 11.03.2025 dürfte Siltronic die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2022 auf 12,27 EUR je Aktie.

