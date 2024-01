Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 86,40 EUR.

Die Siltronic-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 86,40 EUR abwärts. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 86,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,60 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.533 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,80 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 58,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 47,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 82,67 EUR an.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,10 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 349,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 417,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 12,27 EUR je Aktie belaufen.

