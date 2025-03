Siltronic Aktie News: Siltronic knickt am Nachmittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,5 Prozent im Minus bei 40,14 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,5 Prozent auf 40,14 EUR ab. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,88 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,34 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 58.770 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 115,74 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.02.2025 bei 36,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 9,22 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,175 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 0,200 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 54,60 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 06.03.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 360,60 Mio. EUR – ein Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 356,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 01.05.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,322 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

