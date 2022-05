Siltronic Aktie News: Siltronic gibt am Dienstagvormittag ab

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 31.05.2022 09:22:00 Uhr um 0,3 Prozent auf 91,90 EUR ab. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 91,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,05 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 878 Stück gehandelt.

Am 24.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 145,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 36,66 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,40 EUR. Dieser Wert wurde am 09.05.2022 erreicht. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 15,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 125,17 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 10.05.2022 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 3,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 1,67 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 417,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 316,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Siltronic am 28.07.2022 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,46 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

