Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagmittag mit Verlusten

Siltronic im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 74,40 EUR.

Das Papier von Siltronic befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 74,40 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 73,40 EUR. Mit einem Wert von 75,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 25.962 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,34 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.07.2023 bei 66,65 EUR. Abschläge von 10,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,647 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,20 EUR an.

Siltronic ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,86 EUR, nach 2,20 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 343,50 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,06 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 0,263 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX mittags mit Abgaben

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart schwächer

Schwacher Handel: TecDAX fällt zum Start des Mittwochshandels