Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag billiger

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 74,30 EUR nach.

Um 15:50 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 74,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 72,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 41.311 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 20,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.07.2023 (66,65 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 10,30 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,647 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,20 EUR.

Am 02.05.2024 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,20 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 343,50 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 404,40 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Siltronic dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 0,263 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

